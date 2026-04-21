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21.04.2026 18:57:39

Alternative Income REIT Ends Talks With AEW, Confident In Standalone Strategy

(RTTNews) - Alternative Income REIT plc (AIRE.L) announced on Tuesday that it has decided to end its discussions with AEW UK REIT plc about a potential all-share takeover, choosing not to push back the regulatory deadline for a formal offer. This decision comes after an earlier non-binding proposal was made back in March.

The board is feeling optimistic about the company's ability to stand on its own, pointing out steady income generation and aiming for an annual dividend of at least 5.6 pence per share for the financial year wrapping up in June 2026.

They also noted that they collected all rents during the first quarter, though there was a slight dip in the portfolio valuation, now at GBP 103.45 million.

After completing refinancing last year, AIRE feels well-prepared to provide secure, index-linked income and is looking forward to possible improvements in the UK property market.

AIRE.L is closed Tuesday's trading at GBP 79.00, up GBP 1.40 or 1.80 percent on the London Stock Exchange.

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Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Die wichtigsten Themen im Video:

Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“

Silber – der unterschätzte Gewinner?
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Lieferketten & kritische Rohstoffe
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️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
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Invest 2026: Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?

Inside Trading & Investment

17:41 Tim Cook übergibt das Apple-Zepter
16:02 Julius Bär: 9.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (60%) auf Nikkei 225 Exchange Traded Fund, S&P 500 Index®, EURO STOXX 50® Index, Swiss Market® Index
09:49 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Lonza, Partners Group
09:36 Hoffnungen bleiben am Leben
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20.04.26 Marktüberblick: Delivery Hero gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
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Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’709.05 19.54 BC7SLU
Short 13’996.64 13.70 S4BB8U
Short 14’528.27 8.86 SFNBRU
SMI-Kurs: 13’134.14 21.04.2026 17:31:24
Long 12’627.60 19.98 SI6BUU
Long 12’327.19 13.84 SZXBHU
Long 11’801.27 8.95 S9HB2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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