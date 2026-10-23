Alterna Asesoria Internacional SAB de CV Registered B präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alterna Asesoria Internacional SAB de CV Registered B hat am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei 0.01 MXN. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0.010 MXN ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16.08 Prozent auf 188.1 Millionen MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 162.0 Millionen MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch