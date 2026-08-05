|
05.08.2026 06:37:00
ALTEO Energiaszolgaltato NyRt Registered A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
ALTEO Energiaszolgaltato NyRt Registered A präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 70.64 HUF gegenüber 91.88 HUF im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35.93 Milliarden HUF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.52 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen stärker erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen werden mit Gewinnen erwartet. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.