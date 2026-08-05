ALTEO Energiaszolgaltato NyRt Registered A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

ALTEO Energiaszolgaltato NyRt Registered A präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 70.64 HUF gegenüber 91.88 HUF im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 40.79 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 35.93 Milliarden HUF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 25.52 Milliarden HUF in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch