Altech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Altech hat am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 15.39 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 13.86 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13.58 Milliarden JPY – ein Plus von 5.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Altech 12.85 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch