Altech legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Altech hat am 09.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.70 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4.49 JPY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 4.12 Milliarden JPY, gegenüber 4.19 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1.55 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch