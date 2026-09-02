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02.09.2026 06:37:00
Altan Nevada Minerals hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Altan Nevada Minerals hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Altan Nevada Minerals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.14 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.040 CAD je Aktie erwirtschaftet.
Redaktion finanzen.ch
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