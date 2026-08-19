Altaley Mining gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Altaley Mining hat am 17.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.06 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren -0.010 CAD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Altaley Mining mit einem Umsatz von insgesamt 80.9 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 50.9 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 58.75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch