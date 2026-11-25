Altair International lud am 23.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Altair International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Altair International in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 13.44 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6.1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch