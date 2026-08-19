ALT5 SIGMA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ALT5 SIGMA hat sich am 17.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1.68 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0.490 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 62.23 Prozent auf 2.4 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6.4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch