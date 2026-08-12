alstria office REIT-AG verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

alstria office REIT-AG hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0.03 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei alstria office REIT-AG noch ein Gewinn pro Aktie von 0.020 EUR in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 59.5 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte alstria office REIT-AG 58.1 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch