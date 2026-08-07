Alstom T D India informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Alstom T D India hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 14.18 INR. Im letzten Jahr hatte Alstom T D India einen Gewinn von 11.37 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 18.36 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 38.04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13.30 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch