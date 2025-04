COMMUNIQUÉ

DE PRESSE

Alstom annonce un plan d’investissement de plus de 150 millions d’euros pour augmenter la capacité de production de ses sites en France



Une nouvelle ligne d’assemblage pour les trains à très grande vitesse sera installée sur le site Alstom de Valenciennes Petite-Forêt, pour un coût de plus de 30 millions d’euros.

Les lignes de chaudronnerie et d’assemblage du site Alstom de La Rochelle seront doublées.

1 000 personnes seront embauchées en France en 2025.





4 avril 2025 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, annonce un plan d’investissements sans précédent de plus de 150 millions d’euros sur ses sites français afin de répondre à la demande croissante du marché ferroviaire français et international, en particulier pour les trains à très grande vitesse.

« Le marché de la très grande vitesse connaît actuellement une forte croissance et Alstom se réjouit de l’intérêt grandissant pour son train à deux niveaux Avelia Horizon, une offre vraiment unique sur le marché aujourd’hui », a déclaré Frédéric Wiscart, Président d’Alstom France. « Ce programme sans précédent pour le Groupe nous permettra de tenir nos engagements actuels et de renforcer la base industrielle d’Alstom avec des technologies innovantes issues de l’Industrie 4.0, pour mieux servir nos clients ».

Nous répondons à une demande

Afin de mieux répondre à la demande croissante du marché français et international pour sa plateforme de trains à très grande vitesse Avelia et tenir ses engagements, le groupe Alstom va augmenter ses capacités de production et mobiliser son tissu industriel.

À cet effet, Alstom annonce un plan d’accélération de ses investissements, qui inclut une enveloppe de 150 million d’euros destinée à accroître la capacité de production du groupe sur plusieurs sites français :

Une partie de cet investissement (à hauteur de 20%) sera directement consacrée à l’ouverture d’une nouvelle ligne d’assemblage pour les trains à très grande vitesse Avelia sur le site Alstom de Valenciennes Petite-Forêt, une première pour ce site des Hauts-de-France.

Ce plan d’investissement permettra également de doubler les lignes de chaudronnerie et d’assemblage pour les trains à très grande vitesse Avelia sur le site Alstom de La Rochelle.

Ces nouvelles lignes de production tireront le meilleur parti de nos innovations en matière de production allégée destinées à améliorer les performances et l’ergonomie des travailleurs.

Par ailleurs, Alstom poursuit ses investissements dans la digitalisation et la simulation par ordinateur, par exemple avec le « TrainLab » de La Rochelle qui permet de réduire le temps d’essai des nouveaux trains.

Alstom investira également dans la capacité industrielle du site de Belfort en construisant un nouveau bâtiment destiné aux activités de préparation à la mise en service commercial des trains à très grande vitesse. D’une longueur de 250 mètres, ce nouveau bâtiment pourra accueillir une rame Avelia Horizon complète.

Des investissements sont également prévus sur les sites fabriquant des composants pour les trains à très grande vitesse Avelia, comme Petit Quevilly, Ornans, Tarbes et Le Creusot, notamment en ce qui concerne la robotisation et les techniques de soudage avancées.

Alstom investit également dans sa chaîne d’approvisionnement afin d’aider ses fournisseurs à accompagner le groupe dans cette montée en puissance.





Ces investissements seront assortis de l’embauche d’au moins 1 000 personnes en France en 2025. Ces embauches et les investissements dans la capacité d’Alstom en France permettront en outre de générer ou de sécuriser près de 2 500 emplois auprès des fournisseurs français d’Alstom.

Avelia Horizon, le seul train à grande vitesse à deux niveaux au monde

Bénéficiant de plus de 40 ans d’expérience dans la grande vitesse en service commercial, le train à très grande vitesse Avelia Horizon d’Alstom est la dernière génération de train à deux niveaux capable de circuler à des vitesses supérieures à 300 km/h. Il offre une grande flexibilité opérationnelle et garantit des niveaux de sécurité et d’expérience passager élevés. Il se compose de deux motrices innovantes, de longueur réduite, alliant haute performance et compacité, et de voitures articulées à deux étages. Avec la plus grande capacité en sièges sur le marché, Avelia Horizon offre un très haut niveau de service et de confort et, par conséquent, réduit considérablement les coûts d’exploitation par siège. Les coûts de la maintenance préventive sont notamment réduits de 30 %, grâce notamment à l’optimisation des bogies.

ALSTOM™, Avelia™ et Avelia Horizon™ sont des marques protégées du groupe Alstom

À propos d’Alstom





Alstom contribue par ses engagements à un futur décarboné, en développant et favorisant des solutions de mobilité durables et innovantes appréciées des passagers.

Qu’il s’agisse de trains à grande vitesse, de métros, de monorails, de trams, de systèmes intégrés, de services sur mesure, d’infrastructures, de solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus large du secteur. Présent dans 64 pays et fort de plus de 84 700 employés de 184 nationalités, le Groupe concentre son expertise en matière de conception, d’innovation et de gestion de projet là où les solutions de mobilité sont les plus nécessaires. Coté en France, Alstom a réalisé un chiffre d’affaires de 17,6 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2024.

Ses quelque 12 000 employés en France sont détenteurs d’un savoir-faire destiné à servir les clients français et internationaux. Environ 30 000 emplois sont générés en France auprès de ses 4 500 fournisseurs français.

Connectez-vous sur www.alstom.com pour plus d’informations. Contact Presse :

Philippe MOLITOR – Tél. : +33 (0) 7 76 00 97 79

philippe.molitor@alstomgroup.com











Relations avec les investisseurs

Martin VAUJOUR – Tél. : +33 (0) 6 88 40 17 57

martin.vaujour@alstomgroup.com









Estelle MATURELL ANDINO – Tél. : +33 (0) 6 71 37 47 56

estelle.maturell@alstomgroup.com







Attachment