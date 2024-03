ALSO vergrössert Konzernleitung auf acht Mitglieder

Aus dem Kreis dieser langjährigen ALSO -Manager soll dann auch die Nachfolge für Konzernchef Gustavo Möller-Hergt bestimmt werden.

Ingo Adolphs, Tom Brunner, Jorge Gállego, Wolfgang Krainz und Espen Zachariassen rücken neu in die Konzernleitung auf, wie ALSO am Mittwoch mitteilte. Sie verstärken die bisherigen Mitglieder, Finanzchef Andreas Kuhn, Thomas Meyerhans und Jan Bogdanovich.

Wie vor gut einem Jahr angekündigt, wird CEO Möller-Hergt Ende April die operative Leitung abgeben, aber Verwaltungsratspräsident bleiben. Nach der Generalversammlung verlässt zudem Marketing-Chefin Beate Flamm die einzige Frau in der Konzernleitung das Gremium.

Das neue Management trage der starken internationalen Expansion und der zunehmenden Komplexität des Geschäfts Rechnung, sagte Möller-Hergt in der Mitteilung.

