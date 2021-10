ALSO und Adobe vertiefen Partnerschaft

Nach der erfolgreichen Lancierung des Adobe -Portfolios auf dem ALSO -Cloud-Marktplatz in ausgewählten Ländern werde dieses nun in weiteren 41 Ländern zugänglich gemacht, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

Dazu zähle - mit Hilfe von Plattformpartnern - auch Russland, so die Mitteilung weiter. Finanzielle Angaben wurden keine gemacht.

"Unsere Partnerschaft mit Adobe ermöglicht es uns, die Zahl der Unique User weiter zu erhöhen und die bereits vorhandenen noch umfassender zu monetarisieren", liess sich ALSO-CEO Gustavo Möller-Hergt zitieren.

rw/kw

Emmen (awp)