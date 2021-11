Also übernimmt italienische Executive S.p.A.

Emmen (awp) - Der IT-Dienstleister Also verstärkt seine Position in Südeuropa. Am (heutigen) 3. November wurde ein Kaufvertrag für den italienischen Distributor Executive S.p.A. unterzeichnet.

Der Markteintritt in Italien sei der nächste logische Schritt in der Ausweitung der Präsenz in Südeuropa, teilte Also am Mittwochabend mit. Das Unternehmen plane nun, alle drei Geschäftsbereiche in dem Land aufzubauen und zu skalieren.

Die Akquisition stehe noch unter dem Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen. Finanzielle Details zur Transaktion und zur Grösse der gekauften Firma werden in der Mitteilung nicht genannt.

