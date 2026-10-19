ALSO Aktie 2459027 / CH0024590272
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19.10.2026 07:36:36
Also steigert Gewinn in ersten neun Monaten um 75 Prozent
Emmen (awp) - Also hat in den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres den Gruppengewinn um 75 Prozent gesteigert. Der Umsatz des IT-Grosshändlers stieg um 17 Prozent auf 12,4 Milliarden Euro. Das EBITDA legte um 33 Prozent auf 240 Millionen Euro zu, wie Also am Montag mitteilte.
Das Wachstum wurde laut Mitteilung von allen drei Geschäftsbereichen Supply, Solutions und Services getragen, besonders vom Cloud-Geschäft. Höhere Margen, Produktivitätsverbesserungen und die Integration übernommener Unternehmen liessen die Gewinne stärker wachsen als den Umsatz.
Für das Gesamtjahr erwartet der Technologieanbieter ein EBITDA am oberen Ende der Prognosespanne von 300 bis 340 Millionen Euro. Zudem peilt Also einen Return on Capital Employed von mehr als 20 Prozent an.
awp-robot/cf
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