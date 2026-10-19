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19.10.2026 06:59:04

ALSO Q1-Q3: Konzerngewinn +75% - EBITDA: 240 Millionen Euro (+33%), Umsatz: 12.4 Milliarden Euro (+17%)

ALSO
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ALSO Holding AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen
ALSO Q1-Q3: Konzerngewinn +75% - EBITDA: 240 Millionen Euro (+33%), Umsatz: 12.4 Milliarden Euro (+17%)

19.10.2026 / 06:59 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Emmen, Schweiz, 19. Oktober 2026
PRESSEMITTEILUNG
Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KR

 

 

ALSO Q1-Q3: Konzerngewinn +75%

  • EBITDA: 240 Millionen Euro (+33%)
  • Umsatz: 12.4 Milliarden Euro (+17%)

 

ALSO verzeichnete ein anhaltend starkes Wachstum in den drei Geschäftsmodellen Supply, Solutions und Services, insbesondere Cloud. Höhere Margen, Produktivitätssteigerungen und die Integration der akquirierten Gesellschaften führten zu einem überproportionalen Ergebniswachstum.

Die konsequente Steuerung des eingesetzten Kapitals bleibt dabei ein zentraler Fokus des Unternehmens. Gerade bei einem über den Markt hinausgehenden Wachstum ist die Optimierung von Vorräten, Forderungen und Verbindlichkeiten ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Die langfristigen Massnahmen zur ständigen Verbesserung des Net Working Capital werden konsequent umgesetzt, um den Ausbau des Unternehmens weiter zu betreiben.

ALSO erwartet ein EBITDA am oberen Ende der Guidance von 300 bis 340 Millionen Euro bei einem ROCE von über 20%.

 

 

Ansprechpartner ALSO Holding AG
Kilian Maier
E-Mail: kilian.maier@also.com


 

ALSO Holding AG (ALSN.SW) (Emmen/Schweiz) ist der grösste Europäische Technologie-Provider für die ITK-Industrie, derzeit tätig in 31 Ländern Europas sowie in zahlreichen weiteren Ländern weltweit über PaaS-Partner. Das ALSO Ökosystem umfasst ein Gesamt-Potenzial von mehr als 140 000 Resellern, denen wir Hardware, Software und IT-Services von mehr als 800 Vendoren in über 1 680 Produkt-Kategorien anbieten. Im Sinne der Kreislaufwirtschaft stellt das Unternehmen dabei alle Leistungen von der Bereitstellung bis zur Wiederaufbereitung aus einer Hand zur Verfügung. Die Geschäftstätigkeit umfasst die Bereiche Supply, Solutions und Services. Supply umfasst das transaktionale Angebot an Hard- und Software. Solutions unterstützt Kunden bei der Entwicklung massgeschneiderter IT-Lösungen. Subskriptions-basierte Cloud-Angebote sowie digitale Plattformen für IoT, Cybersecurity, Virtualisierung und KI stehen im Zentrum des Service-Bereichs. Hauptaktionär ist die Droege Group, Düsseldorf, Deutschland. Weitere Informationen unter: https://also.com.

Die Droege Group (1988 gegründet) ist ein unabhängiges Investment- und Beratungshaus, vollständig im Familienbesitz. Das Unternehmen agiert als Spezialist für massgeschneiderte Transformationsprogramme mit dem Ziel der Steigerung des Unternehmenswertes. Die Droege Group verbindet ihre Familienunternehmen-Struktur und die Kapitalstärke zu einem Family-Equity-Geschäftsmodell. Die Gruppe investiert Eigenkapital in „Special Opportunities“ mit Fokus auf mittelständische Unternehmen und Spin-Offs sowie strategisch in Buy & Build-Transaktionen. Mit der Leitidee „Umsetzung – nach allen Regeln der Kunst“ gehört die Gruppe zu den Pionieren der umsetzungsorientierten Unternehmensentwicklung. Die unternehmerischen Plattformen der Droege Group sind an langfristig orientierten Megatrends ausgerichtet. Begeisterung für Qualität, Innovation und Tempo bestimmt die Unternehmensentwicklung. Die Droege Group hat sich damit national und international erfolgreich im Markt positioniert und ist mit ihren unternehmerischen Plattformen in 30 Ländern operativ aktiv. Mehr unter: https://droege-group.com.

Haftungsausschluss

Diese Medienmitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.


Zusatzmaterial zur Meldung:
Datei: 2026-10-19 - Ad hoc - Q3 2026 - DE
Ende der Adhoc-Mitteilung

2417604  19.10.2026 CET/CEST

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