ALSO hat Akquisitionen abgeschlossen - Aktie in Grün

Das Unternehmen erhielt die notwendigen Genehmigungen der Behörden.

Die drei Zukäufe erweiterten das Geschäft um rund 3800 Reseller, bedeutende Hersteller wie Dell, HP Inc, Lenovo und Huawei sowie wichtige Lösungs- und Dienstleistungskompetenzen in den Bereichen Infrastruktur, Rechenzentren und Netzwerke, teilte ALSO am Freitag mit. Mit diesem Angebot könne der IT-Dienstleister einen grossen Teil des regionalen IT-Marktes bedienen.

ALSO hatte Ende 2023 die SWS a.s. und Entec in der der Tschechischen Republik sowie SWS International in der Slowakei übernommen.

Die ALSO-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,59 Prozent auf 255,00 Franken.

