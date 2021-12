ALSO ernennt neues Mitglied der Konzernleitung - ALSO-Aktie gibt nach

Sie wird die neue Verantwortliche für den nachhaltigen Wandel, wie der IT-Grosshändler am Donnerstag bekannt gab, an dem er auch noch den Kapitalmarkttag abhält.

Zu ihren Schwerpunkten als Senior Vice President Sustainable Change gehöre der weitere Ausbau des nachhaltigen Engagements, die kreative Weiterentwicklung und zunehmende Automatisierung des Marketings, die Integration neu akquirierter Unternehmen, die Arbeit in virtuellen Teams und die transparente Kommunikation mit dem Kapitalmarkt, so ALSO. Flamm war bisher für die Kommunikation verantwortlich.

An der SIX fallen ALSO-Aktien zeitweise um 1,76 Prozent auf 278,50 Franken.

