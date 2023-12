ALSO-Aktie: Zukauf in der Tschechischen Republik und der Slowakei

Mit Endkunden-Ausgaben von über 12 Milliarden Euro im Jahr 2021 sei die dortige ITK-Branche eine der grössten und dynamischsten in Osteuropa, teilte der IT-Distributor am Freitag mit.

Konkret übernimmt ALSO die SWS a.s. und Entec in der der Tschechischen Republik sowie SWS International in der Slowakei. Mit diesen Übernahmen werde man mit allen Geschäftsmodellen in der Region vertreten sein, erklärte ALSO. Ein Kaufpreis wird in dem Communiqué nicht genannt.

ra/jb

Emmen (awp)