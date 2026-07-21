ALSO Aktie 2459027 / CH0024590272
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21.07.2026 11:08:36
ALSO-Aktie verliert dennoch: Kräftiges Umsatz- und Gewinnplus im ersten Halbjahr
Der IT-Grosshändler ALSO hat in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2026 deutlich mehr umgesetzt und auch mehr verdient.
Insgesamt stieg der Nettoerlös um knapp 20 Prozent auf 7,09 Milliarden Euro, wie das Innerschweizer Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Dies sei insbesondere auf den steigenden Rechenbedarf, wachsenden Datenmengen und dem zunehmenden KI-Einsatz zurückzuführen. Dabei seien sowohl im Commercial- als auch im Consumergeschäft Marktanteile hinzugewonnen worden.
Gewinn klar gesteigert
Auch beim Ergebnis legte ALSO klar zu. So stieg der Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen (EBITDA) um 29 Prozent auf 162,4 Millionen Euro. Die Eigenkapitalrendite (ROCE) legte um 1,2 Prozentpunkte auf 13,0 Prozent zu. Beim Gewinn legte ALSO mit einem Plus von gut 60 Prozent auf 69,0 Millionen noch eine Schippe drauf.
Mit den Zahlen hat ALSO die Schätzungen der Analysten (AWP-Konsens) in allen Kennziffern übertroffen.
Die Integration der neuen Gesellschaften verlaufe nach Plan. Zudem würden weitere Übernahmen geprüft, heisst es weiter.
Ziele bestätigt
Für das laufende Jahr bleibe die Visibilität eingeschränkt, daher bestätigt ALSO die Ziele. Das Unternehmen strebt 2026 weiterhin einen EBTIDA von 300 bis 340 Millionen Euro sowie eine Eigenkapitalrendite (ROCE) von über 20 Prozent an.
Auch an den mittelfristigen Zielen hält ALSO fest, die Wachstumsperspektiven seien unverändert attraktiv: Innerhalb von drei bis fünf Jahren peilt das Unternehmen ein EBITDA zwischen 425 und 525 Millionen Euro an, der ROCE soll über 25 Prozent erreichen.2,43 Prozent auf 200,50 Franken verliert die ALSO-Aktie am Dienstag an der SIX.
dm/cg
Emmen (awp)
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