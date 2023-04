Also-Aktie tiefer: Also vertieft Partnerschaft mit AMD - Portfolio um Server-CPUs erweitert

Mit den AMD -Produkten erweitert Also sein Solutions-Geschäft, wie das Innerschweizer Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Zielgruppe seien dabei vor allem Unternehmen im KMU-Bereich. Also rechnet mit einer Verdreifachung seines Gesamtumsatzes in dieser Produktkategorie bis 2024.

Bereits zuvor hatte Also in einem sehr kleinem Umfang bestimmte Produktkategorien von AMD im Portfolio. Das Volumen ist aber nicht mit der jetzt geschlossenen Vereinbarung vergleichbar, wie eine Sprecherin von Also auf Anfrage sagte. Zudem gebe es keine Auswirkungen auf andere bestehende Partnerschaften mit CPU-Herstellern.

Im SIX-Handel notiert die Also-Aktie zeitweise 0,74 Prozent tiefer bei 189,00 Franken.

cg/rw

Emmen (awp)