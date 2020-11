ALSO-Aktie legt zu: ALSO plant Expansion mit Servicegeschäft nach Spanien

A A Drucken

Der IT-Dienstleister ALSO will bestimmte Geschäfte künftig auch in Spanien anbieten.

Konkret sollen die As-a-Service-Produkte ab 2021 im südeuropäischen Land angeboten werden, wie das Innerschweizer Unternehmen ALSO am Donnerstagabend mitteilte. Bei diesem Geschäftszweig werden die Geräte, Software, Dienstleistungen oder Lösungen laut den Angaben des Unternehmens nicht verkauft, sondern nutzungsbasiert angeboten. Diese Services umfassten zum einen alle technologischen Komponenten, die ein Arbeitsplatz benötigt. Zum anderen würden alle Dienstleistungen wie Finanzierung, Instandhaltung, Dimensionierung oder Ersatz für deren Nutzung bereitgestellt. ALSO-Papiere gewinnen im Schweizer Handel zeitweise 2,37 Prozent auf 237,50 Franken. Emmen (awp)

Bildquelle: zvg,ALSO Holding AG