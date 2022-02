ALSO-Aktie im Plus: Wechsel im Verwaltungsrat von ALSO

Rudolf Marty, der dem ALSO -Gremium seit 1993 angehört, wird sich altersbedingt nicht mehr zur Wahl stellen. Für ihn soll Thomas Fürer auf der jährlichen Generalversammlung am 18. März in das Gremium gewählt werden.

Fürer sei ein ausgewiesener M&A- und Steuerexperte sowie Wirtschaftsprüfungs-Spezialist, schreibt das Computerhandelsunternehmen am Freitag. Zudem verfüge er über langjährige internationale Erfahrung zunächst bei EY und seit 2001 bei ABB, wo er für die Steuern der Gruppe zuständig ist.

Weiter sollen die Aktionäre über die vorgeschlagene Dividendenerhöhung abstimmen. Die Ausschüttung solle um 15 Prozent auf 4,30 Franken je Aktie erhöht werden.

ALSO-Aktien stehen an der SIX zeitweise 1,88 Prozent im Plus bei 243,50 Franken.

pre/kw

Emmen (awp)