ALSO-Aktie im Fokus: Konzern gründet Gemeinschaftsunternehmen für den Ausbau in den USA

Der IT-Grosshändler hält 51 Prozent an dem Unternehmen, Intermedia 49 Prozent. Die Vereinbarung soll ALSO rund 300'000 zusätzliche Nutzer bringen und im ersten Jahr einen Umsatz von 46,0 Millionen Euro erzielen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Intermedia mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien bietet cloudbasierte Kollaborationslösungen an. Das Unternehmen betreut mehr als 150'000 Geschäftskunden und arbeitet mit über 7500 Vertriebspartnern weltweit. Im März 2026 wies Intermedia wiederkehrende Jahreseinnahmen von mehr als 430 Millionen US-Dollar aus.

ALSO bringt in das Gemeinschaftsunternehmen seine Cloud-Plattform Acmp sowie Management- und Betriebskompetenz ein. Intermedia steuert sein Microsoft-Cloud-Geschäft in den USA sowie Vertriebsressourcen und Kundenbeziehungen bei.

Mittelfristig rechnet das Gemeinschaftsunternehmen mit einem Umsatz von 300 Millionen Euro. Wachstum erwartet ALSO durch zusätzliche Nutzer, eine stärkere Monetarisierung sowie weitere Anwendungen, Anbieter und Zukäufe.

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Emmen (awp)