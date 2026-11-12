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12.11.2026 08:21:00
ALSO-Aktie im Fokus: Konzern gründet Gemeinschaftsunternehmen für den Ausbau in den USA
ALSO baut sein Geschäft in den USA mit einem Gemeinschaftsunternehmen mit Intermedia aus.
Intermedia mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien bietet cloudbasierte Kollaborationslösungen an. Das Unternehmen betreut mehr als 150'000 Geschäftskunden und arbeitet mit über 7500 Vertriebspartnern weltweit. Im März 2026 wies Intermedia wiederkehrende Jahreseinnahmen von mehr als 430 Millionen US-Dollar aus.
ALSO bringt in das Gemeinschaftsunternehmen seine Cloud-Plattform Acmp sowie Management- und Betriebskompetenz ein. Intermedia steuert sein Microsoft-Cloud-Geschäft in den USA sowie Vertriebsressourcen und Kundenbeziehungen bei.
Mittelfristig rechnet das Gemeinschaftsunternehmen mit einem Umsatz von 300 Millionen Euro. Wachstum erwartet ALSO durch zusätzliche Nutzer, eine stärkere Monetarisierung sowie weitere Anwendungen, Anbieter und Zukäufe.
awp-robot/to
Emmen (awp)
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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