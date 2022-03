ALSO-Aktie dennoch im Minus: Aktionäre stimmen an ALSO-Generalversammlung allen Anträge des Verwaltungsrats zu

Sie segneten etwa für das Geschäftsjahr 2021 eine höhere Dividende von 4,30 Franken ab. Das sind 55 Rappen mehr als im Jahr zuvor. Ausserdem komme dies einem Anstieg der Dividende um genau 358 Prozent seit 2012 gleich, teilte ALSO in einem Communiqué mit.

Die Ausschüttung erfolge ab dem 24. März 2022 aus Reserven aus Ausland-Kapitaleinlagen ohne Abzug der schweizerischen Verrechnungssteuer. Die Konzernleitung sowie die Mitglieder des Verwaltungsrates wurden an der GV ausserdem entlastet, wie es weiter heisst.

Rudolf Marty schied derweil wie geplant aus dem Verwaltungsrat aus, Thomas Fürer wurde als neues Mitglied gewählt. Firmenpatron Gustavo Möller-Hergt wurde von den Aktionären ausserdem als Präsident des Gremiums berufen.

ALSO-Aktionäre stimmen Ergänzung der Statuten um Nachhaltigkeitskriterien zu

Die Aktionäre des IT-Dienstleisters ALSO haben an der am Freitag abgehaltenen Generalversammlung den vorgeschlagenen Änderungen der Statuten zugestimmt. Neu werden dort auch Nachhaltigkeitskriterien verankert.

Als nächsten Schritt will das Unternehmen nun eine Komitee gründen, das das Unternehmen bei der Ausgestaltung seiner Aktivitäten im Nachhaltigkeitsbereich begleitet, teilte ALSO am Montag mit.

ALSO-Aktien verlieren an der SIX zeitweise 0,82 Prozent auf 242,50 Franken.

Zürich / Emmen (awp)