ALSO-Aktie büsst ein: ALSO nimmt Nachhaltigkeitskriterien in die Statuten auf

in entsprechender Antrag wird den Aktionärinnen und Aktionären an der kommenden Generalversammlung vorgelegt.

Es gehöre bei ALSO zur langfristigen Strategie, die Ergebnisse nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht, sondern auch in den Bereichen Ökologie, Soziales und Gouvernance (ESG) zu verbessern, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Um die Umsetzung der ESG-Ziele zu unterstützen und zu überwachen, werde ein Nachhaltigkeits-Ausschuss mit internen und externen Experten geschaffen. Dieser werde das bestehende Prüfungskomitee ergänzen.

In den vergangenen elf Jahren sei ein Bewertungssystem der Nachhaltigkeitsleistung entwickelt und im Unternehmen eingeführt worden. Vieles habe man selber entwickelt, weil es keine verbindlichen Regelungen durch den Gesetzgeber gebe, wird ALSO-Chef Gustavo Möller-Hergt in der Mitteilung zitiert. "Gemeinsam mit den Experten des Nachhaltigkeitsausschusses wollen wir nun weitere Bereiche bearbeiten und damit nachhaltiges, profitables Wachstum weiter vorantreiben", so Möller-Hergt.

Für ALSO-Titel geht es im Schweizer Handel zwischenzeitlich 1,54 Prozent auf 256,50 CHF nach unten.

Emmen (awp)