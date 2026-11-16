Alset legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alset hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0.13 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0.050 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6.00 Prozent auf 0.9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Alset 1.0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch