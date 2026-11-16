Alset Capital Acquisition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Alset Capital Acquisition A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 0.1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 66.67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Alset Capital Acquisition A 0.2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch