Alset: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Alset hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Alset vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.14 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0.710 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Alset in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 10.0 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 1.1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch