Alset AI Ventures: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alset AI Ventures hat am 31.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0.20 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0.300 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch