Alsea SAB de CV: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Alsea SAB de CV hat am 20.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.68 MXN. Im Vorjahresviertel waren 1.00 MXN je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.18 Prozent auf 21.40 Milliarden MXN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.15 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch