AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered legte Quartalsergebnis vor

AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered hat am 01.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf 0.01 SAR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.040 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

AlSaif Stores for Development and Investment Company (Alsaif Gallery) Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 192.6 Millionen SAR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 7.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 207.9 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch