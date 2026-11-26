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26.11.2026 06:37:00
Alrov Properties and Lodgings legte Quartalsergebnis vor
Alrov Properties and Lodgings lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 30.27 ILS beziffert. Im Vorjahresquartal waren 8.81 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.
Mit einem Umsatz von 333.1 Millionen ILS, gegenüber 382.3 Millionen ILS im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 12.86 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.ch
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