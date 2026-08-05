Alramz Real Estate vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Alramz Real Estate präsentierte am 03.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.60 SAR. Im Vorjahresviertel waren 2.17 SAR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Alramz Real Estate mit einem Umsatz von insgesamt 550.4 Millionen SAR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89.0 Millionen SAR erwirtschaftet worden waren, um 518.22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch