Alpiq weiht neues Hybridkraftwerk Csepel in Budapest ein

Lausanne (awp) - Der Energiekonzern Alpiq hat in Budapest sein neues Hybridkraftwerk Csepel offiziell eingeweiht. Die rund 64 Millionen Euro teure Anlage kombiniert Gasmotoren mit einem Batteriespeicher und soll Schwankungen bei der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien ausgleichen.

Das Kraftwerk verfügt über 50 Megawatt (MW) Leistung aus Gasmotoren sowie einen Batteriespeicher mit 5 MW Leistung und 10 Megawattstunden Kapazität, wie Alpiq am Montag mitteilte. Die Batterie ist bereits seit August 2026 in Betrieb. Die volle Leistung der Anlage könne dem Stromnetz in weniger als fünf Minuten zur Verfügung gestellt werden.

Die Batterie ermöglicht es, die Gasmotoren nur bei Bedarf einzuschalten. Laut Alpiq erleichtert die Anlage damit die Integration von rund 150 MW zusätzlicher Solarleistung ins ungarische Stromnetz.

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