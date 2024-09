Alpiq kauft 10 Prozent der Anteile am Wasserkraftwerk Forces Motrices d'Orsières

Lausanne (awp) - Alpiq übernimmt einen Zehntel des Wasserkraftwerks Forces Motrices d'Orsières. Wie der Energiekonzern am Freitag bekanntgab, hätten die Gemeinden Orsières und Liddes den Verkauf von 10 Prozent der Gesellschaft an Alpiq per Januar 2027 gutgeheissen. Die Laufzeit beträgt 80 Jahre.

In Übereinstimmung mit dem Wasserrechtsgesetz übernehme der Kanton Wallis weitere 30 Prozent an dem Unternehmen. Die restlichen 60 Prozent lägen in den Händen der konzessionsgebenden Gemeinden Liddes und Orsières, heisst es. Alpiq werde die Forces Motrices d'Orsières und sämtliche Aktionäre mit dem Know-how in den Bereichen Wasserkraft und Energievermarktung unterstützen.

Forces Motrices d'Orsières besteht aus den beiden Kraftwerken Orsières und Niollet, die laut Mitteilung zusammen jährlich rund 110 Gigawattstunden Strom erzeugt und damit 24'500 Haushalte versorgen.

tv/ra