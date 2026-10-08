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08.10.2026 08:06:36
Alpiq ernennt Morgane Trieu Cuot definitiv zur Trading-Chefin
Lausanne (awp) - Der Energiekonzern Alpiq hat Morgane Trieu Cuot zur definitiven Leiterin des Geschäftsbereichs Trading ernannt. Sie übernimmt die Funktion per 1. Januar 2027 und wird gleichzeitig festes Mitglied der Geschäftsleitung, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Beide Aufgaben übt sie bereits seit Februar 2026 interimistisch aus.
Trieu Cuot ist seit September 2024 bei Alpiq tätig. Zunächst leitete sie den Handel und die Bewirtschaftung des Kraftwerksportfolios in der Schweiz, Italien und Spanien. Zuvor war sie unter anderem im Energiehandel des französischen Stromkonzerns EDF und des britischen Öl- und Gaskonzerns BP in London in Führungspositionen tätig. Insgesamt verfügt sie über mehr als 20 Jahre Erfahrung im europäischen Energiehandel.
Seit ihrer interimistischen Übernahme habe Trieu Cuot den Handelsbereich neu organisiert und die Zusammenarbeit mit anderen Geschäftseinheiten gestärkt, teilte Alpiq weiter mit. Der Geschäftsbereich Trading ist unter anderem für den Handel mit Strom und Gas sowie die Vermarktung der Energie aus den eigenen Kraftwerken zuständig.
to/jb
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