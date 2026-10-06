Alpiq Aktionäre wählen Alberto de Paoli in den Verwaltungsrat

Lausanne (awp) - Die Aktionäre des Energiekonzerns Alpiq haben an einer ausserordentlichen Generalversammlung vom Montag wie beantragt Alberto de Paoli in den Verwaltungsrat gewählt.

De Paoli soll am 15. Oktober die Nachfolge von Johannes Teyssen als Verwaltungsratspräsident antreten, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Teyssen hatte seinen Rücktritt bereits Ende August angekündigt.

Der neue Verwaltungsrat verfügt laut Alpiq über langjährige internationale Führungserfahrung in Energie, Finanzen und Strategie. Zuletzt war er bei Enel für das internationale Geschäft ausserhalb Italiens und Spaniens verantwortlich.

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