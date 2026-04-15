Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’220 -0.4%  SPI 18’590 -0.3%  Dow 48’390 -0.3%  DAX 24’067 0.1%  Euro 0.9226 0.2%  EStoxx50 5’940 -0.7%  Gold 4’795 -1.0%  Bitcoin 57’934 0.1%  Dollar 0.7821 0.1%  Öl 95.3 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Partners Group2460882Swiss Re12688156Helvetia Baloise46664220Rheinmetall345850SAP345952Roche1203204Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sind Kryptowährungen noch sicher? Google-Experten sehen Risiken durch Quantencomputer
Wie viel Verlust ein Investment in Dogecoin von vor 1 Jahr eingefahren hätte
Tether: So viel hätte eine Anlage von vor 3 Jahren eingebracht
Samsung SDS-Aktie hebt ab: KKR-Einstieg sorgt für Kursfeuerwerk - auch Samsung gefragt
Ausblick: PepsiCo gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Suche...
eToro entdecken

Alpine Select Aktie 1919955 / CH0019199550

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.04.2026 19:36:36

Alpine Select zahlt wieder eine Dividende

Alpine Select
9.75 EUR 1.56%
Kaufen Verkaufen

Zug (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select hat 2025 deutlich mehr Gewinn geschrieben. Nun soll wieder eine Dividende ausgezahlt werden.

Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht verbuchte die Gesellschaft im vergangenen Jahr einen Jahresgewinn von 10,3 Millionen Franken. Dies ist etwas weniger als die 11,4 Millionen, die Anfang des Jahres erwartet worden waren. Im Vorjahr waren es lediglich 1,27 Millionen Franken gewesen.

Der Verwaltungsrat schlägt nun eine Dividendenausschüttung von 0,60 Franken je Namenaktie vor. In den beiden Vorjahren war auf eine Ausschüttung verzichtet worden.

Die restlichen Zahlen wurden bereits Anfang April kommuniziert. Demnach stieg der Nettoinventarwert (NAV) von Alpine Select 2025 um 15,5 Prozent auf 9,08 Franken, während die Aktie um 16,2 Prozent gewann. Wesentlichen Anteil daran hatte die Beteiligung am Biotechunternehmen Idorsia, die rund 10 Millionen Franken zum Ergebnis beitrug.

Insgesamt habe sich das Portfolio solide entwickelt, auch wenn einzelne Altpositionen belasteten, hiess es. Für 2026 erwartete Alpine Select ein volatiles Marktumfeld und blieb vorsichtig positioniert. Gleichzeitig sah das Unternehmen bei Idorsia weiteres Potenzial und setzte auch im Bereich digitaler Vermögenswerte langfristig auf Wachstum.

ls/cg

Analysen zu Alpine Select AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Lam Research
✅ KLA
✅ Applied Materials

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:21 Das neue KI-Modell von Anthropic beunruhigt Cybersecurity-Sektor
09:07 Marktüberblick: Banken gesucht
09:00 Die Zuversicht ist zurückgekehrt
07:00 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Lam Research, KLA & Applied Materials mit François Bloch
06:06 UBS Logo UBS KeyInvest: DAX – 24‘000-Punkte-Marke überboten
14.04.26 Julius Bär: 12.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Medmix AG
14.04.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Richemont, Holcim, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’790.97 19.81 S0WBHU
Short 14’086.44 13.68 BLPSVU
Short 14’587.09 8.97 SSTBFU
SMI-Kurs: 13’219.58 15.04.2026 17:31:43
Long 12’690.59 19.23 SKPBQU
Long 12’421.42 13.90 S9OBOU
Long 11’880.64 8.91 S69BTU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Sika-Aktie dennoch im Aufwind: Jahresstart mit Umsatzrückgang
Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- SMI schliesst fester -- DAX beendet Handel über 24'000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mit Plus - Nikkei zieht stark an
Globalstar-Aktie mit Kursfeuerwerk: Übernahme durch Amazon im Blick
Quantencomputing vor dem Durchbruch? Warum NVIDIA die Aktien von D-Wave, Rigetti & Co. beflügelt
NVIDIA Aktie News: NVIDIA zieht am Dienstagabend an
Novo Nordisk und OpenAI vereinbaren strategische KI-Partnerschaft - Aktie fester
Sunrise-Aktie tiefer: Technische Störung legt Kundendienst lahm
ETF-Sparplan richtig starten: Ohne typische Anfängerfehler
Ausblick: ASML präsentiert Quartalsergebnisse

Top-Rankings

KW 15: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 15: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 15: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.