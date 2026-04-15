Alpine Select zahlt wieder eine Dividende

Zug (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select hat 2025 deutlich mehr Gewinn geschrieben. Nun soll wieder eine Dividende ausgezahlt werden.

Laut dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht verbuchte die Gesellschaft im vergangenen Jahr einen Jahresgewinn von 10,3 Millionen Franken. Dies ist etwas weniger als die 11,4 Millionen, die Anfang des Jahres erwartet worden waren. Im Vorjahr waren es lediglich 1,27 Millionen Franken gewesen.

Der Verwaltungsrat schlägt nun eine Dividendenausschüttung von 0,60 Franken je Namenaktie vor. In den beiden Vorjahren war auf eine Ausschüttung verzichtet worden.

Die restlichen Zahlen wurden bereits Anfang April kommuniziert. Demnach stieg der Nettoinventarwert (NAV) von Alpine Select 2025 um 15,5 Prozent auf 9,08 Franken, während die Aktie um 16,2 Prozent gewann. Wesentlichen Anteil daran hatte die Beteiligung am Biotechunternehmen Idorsia, die rund 10 Millionen Franken zum Ergebnis beitrug.

Insgesamt habe sich das Portfolio solide entwickelt, auch wenn einzelne Altpositionen belasteten, hiess es. Für 2026 erwartete Alpine Select ein volatiles Marktumfeld und blieb vorsichtig positioniert. Gleichzeitig sah das Unternehmen bei Idorsia weiteres Potenzial und setzte auch im Bereich digitaler Vermögenswerte langfristig auf Wachstum.

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