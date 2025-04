Alpine Select will erneut keine Dividende ausrichten

Zug (awp) - Trotz Rückkehr in die Gewinnzone will der Verwaltungsrat von Alpine Select der kommenden Generalversammlung erneut den Verzicht auf die Auszahlung einer Dividende vorschlagen. Der Bilanzgewinn soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.

Dabei ist die Beteiligungsgesellschaft 2024 wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Der Überschuss lag laut einer Meldung vom Dienstagabend bei 1,267 Millionen Franken, nach einem Fehlbetrag von 0,433 Millionen im Jahr zuvor.

2024 sei von tiefgreifenden wirtschaftlichen Veränderungen, geopolitischer Unsicherheit und rasantem technologischem Fortschritt geprägt gewesen, hiess es weiter. In diesem Umfeld habe das diversifizierte Portfolio "in gewissem Masse" an der freundlichen Stimmung der Märkte partizipiert.

Der Innere Wert (NAV) der Alpine-Select-Aktie stieg im Berichtsjahr um 1,7 Prozent auf 7,86 Franken per Jahresende. Während des gesamten Berichtszeitraums seien die Aktien nahe ihrem NAV gehandelt worden.

ra/jb