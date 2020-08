Alpine Select rutscht im ersten Halbjahr erneut in rote Zahlen

Zug (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select ist im ersten Halbjahr erneut in die roten Zahlen gerutscht, aus denen sie erst 2019 herausgefunden hatte. Unter dem Strich erwartet die Gesellschaft laut eigenen Angaben vom Dienstag einen konsolidierten Halbjahresverlust von 9,7 Millionen Franken. Im Vorjahressemester hatte Alpine Select noch einen Gewinn von 8,8 Millionen Franken erzielt.

Alpine Select will das definitive Halbjahresergebnis am 7. September bekannt geben. Der Halbjahresbericht werde am 15. September 2020 publiziert, hiess es weiter.

jb/yr