07.01.2026 19:42:36

Alpine Select mit starker Gewinnsteigerung im vergangenen Jahr

(Meldung mit Angaben zur SIX ergänzt)

Zug (awp) - Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select hat im Jahr 2025 markant mehr verdient. Das Unternehmen erwartet anhand vorläufiger Zahlen einen Gewinn von 11,4 Millionen Franken, wie Alpine Select am Mittwochabend in einem Communiqué bekannt gab.

Im Vorjahr hatte die Gesellschaft einen Gewinn von 1,3 Millionen Franken ausgewiesen. Alpine Select will das definitive Jahresergebnis 2025 im April veröffentlichen, wie es weiter hiess.

Zudem hat die Regulierungsstelle der Schweizer Börse (SER) dem Antrag von Alpine Select auf einen Segmentwechsel zugestimmt. Seit dem 5. Januar 2026 werden die Aktien der Alpine Select im Sparks-Segment der Schweizer Börse SIX gehandelt. Dies entspreche einer vollwertigen Kotierung, hiess es.

jb