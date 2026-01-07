Alpine Select Aktie 1919955 / CH0019199550
07.01.2026 20:36:00
Alpine Select-Aktie: Starke Gewinnsteigerung 2025
Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select hat im Jahr 2025 markant mehr verdient.
Im Vorjahr hatte die Gesellschaft einen Gewinn von 1,3 Millionen Franken ausgewiesen. Alpine Select will das definitive Jahresergebnis 2025 im April veröffentlichen, wie es weiter hiess.
Zudem hat die Regulierungsstelle der Schweizer Börse (SER) dem Antrag von Alpine Select auf einen Segmentwechsel zugestimmt. Seit dem 5. Januar 2026 werden die Aktien der Alpine Select im Sparks-Segment der Schweizer Börse SIX gehandelt. Dies entspreche einer vollwertigen Kotierung, hiess es.
jb
Zug (awp)