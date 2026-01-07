Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’324 0.0%  SPI 18’384 0.2%  Dow 49’059 -0.8%  DAX 25’122 0.9%  Euro 0.9316 0.2%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’458 -0.8%  Bitcoin 72’352 -2.9%  Dollar 0.7974 0.3%  Öl 60.2 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850NVIDIA994529Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
Warner Bros.-Aktie kaum beeindruckt: WBD-Board entscheidet gegen Paramounts Übernahmeangebot
Ölpreis, Holzpreis, Silberpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffe am Abend entwickeln
Alpine Select-Aktie: Starke Gewinnsteigerung 2025
Avolta-Aktie: Zwei langfristige Aufträge am Flughafen Palm Beach
Kudelski-Aktie: Nagravision soll auch EFL-Spiele vor illegalen Streams schützen
Suche...
Plus500 Depot

Alpine Select Aktie 1919955 / CH0019199550

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Vorläufige Zahlen 07.01.2026 20:36:00

Alpine Select-Aktie: Starke Gewinnsteigerung 2025

Alpine Select-Aktie: Starke Gewinnsteigerung 2025

Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select hat im Jahr 2025 markant mehr verdient.

Alpine Select
9.65 EUR -0.52%
Kaufen Verkaufen
Das Unternehmen erwartet anhand vorläufiger Zahlen einen Gewinn von 11,4 Millionen Franken, wie Alpine Select am Mittwochabend in einem Communiqué bekannt gab.

Im Vorjahr hatte die Gesellschaft einen Gewinn von 1,3 Millionen Franken ausgewiesen. Alpine Select will das definitive Jahresergebnis 2025 im April veröffentlichen, wie es weiter hiess.

Zudem hat die Regulierungsstelle der Schweizer Börse (SER) dem Antrag von Alpine Select auf einen Segmentwechsel zugestimmt. Seit dem 5. Januar 2026 werden die Aktien der Alpine Select im Sparks-Segment der Schweizer Börse SIX gehandelt. Dies entspreche einer vollwertigen Kotierung, hiess es.

jb

Zug (awp)

Weitere Links:

Highlight Communications-Aktie verliert: Höherer Verlust trotz Umsatzplus

Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com

Analysen zu Alpine Select AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.