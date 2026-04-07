Alpine Select-Aktie: NAV 2025 deutlich gesteigert

Dieser legte laut Unternehmensangaben vom Dienstag um 15,5 Prozent auf 9,08 Franken zu, während die Aktie um 16,2 Prozent gewann.

Wesentlichen Anteil daran hatte die Beteiligung am Biotechunternehmen Idorsia, die rund 10 Millionen Franken zum Ergebnis beitrug. Insgesamt entwickelte sich das Portfolio solide, auch wenn einzelne Altpositionen belasteten, wie es hiess.

Für 2026 erwartet Alpine Select ein volatiles Marktumfeld und bleibt vorsichtig positioniert. Gleichzeitig sieht das Unternehmen bei Idorsia weiteres Potenzial und setzt auch im Bereich digitaler Vermögenswerte langfristig auf Wachstum. Eine mögliche Regulierung des Kryptomarkts in den USA gilt dabei als wichtiger Impuls.

Bereits im Januar hatte Alpine Select auf Basis vorläufiger Zahlen einen Gewinn von 11,4 Millionen Franken in Aussicht gestellt, nach 1,3 Millionen im Vorjahr. Detaillierte Angaben werden mit dem Jahresbericht am 15. April 2026 publiziert. Die Traktandenliste inklusive Dividenden-Vorschlag soll mit der Einladung zur Generalversammlung am 22. April 2026 folgen, wie eine Firmensprecherin erklärte.

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Zug (awp)