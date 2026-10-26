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26.10.2026 07:59:00
Alpine Select-Aktie: Im Oktober 2023 gestartetes Rückkaufprogramm abgeschlossen
Die Beteiligungsgesellschaft Alpine Select hat ihr im Oktober 2023 gestartetes Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen.
Der Verwaltungsrat will der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragen, die zurückgekauften Alpine Select-Aktien zu vernichten und das Aktienkapital entsprechend herabzusetzen.
Das über eine separate Handelslinie an der SIX durchgeführte Programm war am 27. Oktober 2023 gestartet und später bis zum 25. Oktober 2026 verlängert worden.
uh/rw
Zug (awp)
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