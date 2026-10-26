Alpine Select-Aktie: Im Oktober 2023 gestartetes Rückkaufprogramm abgeschlossen

Insgesamt wurden laut Mitteilung vom Montag 289'403 Namenaktien zurückgekauft, was 3,32 Prozent des aktuellen Aktienkapitals und der Stimmrechte entspricht.

Der Verwaltungsrat will der nächsten ordentlichen Generalversammlung beantragen, die zurückgekauften Alpine Select-Aktien zu vernichten und das Aktienkapital entsprechend herabzusetzen.

Das über eine separate Handelslinie an der SIX durchgeführte Programm war am 27. Oktober 2023 gestartet und später bis zum 25. Oktober 2026 verlängert worden.

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Zug (awp)