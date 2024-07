Alpine Select-Aktie: Gewinnplus für das erste Halbjahr 2024 erwartet

In der Finanzberichterstattung per 30. Juni werde voraussichtlich ein Gewinn von rund 600'000 Franken zu Buche stehen, teilte die Gesellschaft am Freitagabend mit.

In der Vergleichsperiode des Vorjahres hatte Alpine Select einen Halbjahresgewinn von 265'000 Franken ausgewiesen. Das definitive Ergebnis für das erste Semester wird Alpine Select laut Mitteilung am 16. September publizieren, den Halbjahresbericht dann am 30. September.

Zug (awp)