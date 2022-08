Alpine Select-Aktie: Alpine Select rutscht deutlich in die Verlustzone

Unter dem Strich werde ein konsolidierter Verlust in der Höhe von circa 22,6 Millionen Franken erwartet, gab Alpine Select am Freitagabend in einer Gewinnwarnung bekannt.

Im Vorjahressemester hatte Alpine Select noch einen Gewinn von 11,6 Millionen Franken erzielt und war damit in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt. Das definitive Halbjahresergebnis soll am 12. September bekannt geben werden, der Halbjahresbericht folge dann am 19. September, hiess es weiter.

Zug (awp)