Alpine Select-Aktie: Alpine Select im ersten Halbjahr zurück in den schwarzen Zahlen

Dieser fiel aber leicht tiefer aus, als noch Anfang Juli angenommen wurde.

Unter dem Strich lag der konsolidierte Gewinn bei 265'000 Franken, nach einem Verlust von 25,9 Millionen Franken im Vorjahreszeitraum, wie das Unternehmen am Freitagabend mitteilte. Anfang Juli hatte die Gesellschaft in einer Vorab-Publikation noch einen Gewinn von 400'000 Franken in Aussicht gestellt.

Die Aktie verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2023 eine leicht negative Performance von 0,81 Prozent, hiess es weiter. Dies, nachdem im Mai 2023 eine Dividende von 1,00 Franken pro Namenaktie ausgezahlt wurde. Der Nettoinventarwert ("NAV") blieb in den Monaten Januar bis Juni unverändert bei 10,79 Franken.

Fonds und Investitionen mit einem regionalen China-Engagement habe das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte zurückgegeben. Als Grund nannte Alpine die zunehmenden Spannungen zwischen den USA und China, wie auch den damit verbundenen Risiken. Nach mehr als sechs Jahren steige Alpine aus diesem regionalen Anlagethema aus. Da die Zinsen in den westlichen Ländern wieder steigen, sei man zur Schlussfolgerung gekommen, dass das Risiko-Ertrags-Verhältnis in der westlichen Welt vorteilhafter sei.

Das Unternehmen sieht sich derzeit gut positioniert, um unabhängig von der Entwicklung des breiten Marktes positive Renditen zu erzielen, heisst es in der Mitteilung weiter. Ferner habe der Verwaltungsrat beschlossen, die Kostenstruktur zu reduzieren. Als eine erste Massnahme sei eine Reduktion der Vergütung des Verwaltungsrats um 25 Prozent geplant. Weitere Massnahmen seien in Planung und würden zu gegebener Zeit kommuniziert.

cg/tp

Zug (awp)