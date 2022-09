Alpine Select-Aktie: Alpine Select bestätigt Verlust im ersten Halbjahr 2022

Unter dem Strich wurde ein konsolidierter Verlust in der Höhe von 25,9 Millionen Franken verzeichnet, gab die Gesellschaft am Montagebend bekannt. Zuvor hatte sie bereits eine Gewinnwarnung publiziert. Im Vorjahressemester hatte Alpine Select noch einen Gewinn von 11,6 Millionen Franken erzielt und war damit in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

Die Aktie verzeichnete in den ersten sechs Monaten des Jahres 2022 derweil eine negative Performance von -9,09 Prozent, hiess es weiter. Dies, nachdem im Mai 2022 eine Dividende von 1,00 Franken pro Namenaktie ausgezahlt wurde. Der Nettoinventarwert ("NAV") sank im gleichen Zeitraum um -17,94%.

Mit Blick nach vorne heisst es, dass die Deglobalisierung und der Krieg in der Ukraine inflationär wirkten. Die steigenden Rohstoffpreise seien der Beweis hierfür, so die Gesellschaft. Die Märkte seien in diesem Umfeld "überverkauft". Angesichts des Mandats von Alpine Select werde man aktiv Positionen eingehen, um Arbitrage- und Sondersituationen für die Aktionäre zu realisieren.

Zug (awp)